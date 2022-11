Fahrradfahrer schneidet Kurve und prallt gegen Auto

Ein 18-Jähriger fährt in Bopfingen zu weit in eine Kurve hinein und stößt mit einem Auto zusammen. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Ein Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 14.40 Uhr in Bopfingen ereignet. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad den Postweg aus Richtung Kirchheimer Straße entlang. An der Einmündung zur Mozartstraße bog er nach links ein, wobei er laut Polizeibericht die Kurve schnitt und deshalb gegen den Mazda einer 66-Jährigen prallte. Der 18-Jährige blieb unverletzt; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3500 Euro. (AZ)

