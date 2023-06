Bopfingen

Fall des getöteten Kleinkinds aus einem Bopfinger Ortsteil wird erneut verhandelt

Plus Der Bundesgerichtshof hebt das Urteil wegen Totschlags auf. Die Staatsanwaltschaft strebte im ersten Prozess eine Verurteilung wegen Mordes an.

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat das Urteil gegen einen 34-Jährigen aufgehoben, der das fast zweijährige Kind seiner damaligen Lebensgefährtin so stark misshandelt hatte, dass der Junge aus einem Bopfinger Ortsteil im Oktober 2021 im Ostalb-Klinikum verstarb. Der Mann war am 14. Juni 2022 vor dem Ellwanger Landgericht wegen Totschlags in Tateinheit mit schwerer Misshandlung von Schutzbedürftigen zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Täter wie auch Staatsanwaltschaft beantragten daraufhin Revision. Jetzt liegt eine erste Entscheidung vor.

Kind in Bopfingen misshandelt: Totschlags-Urteil wird vom BGH aufgehoben

Wie Kai Hamdorf, Leiter der Pressestelle des Bundesgerichtshofs, auf Anfrage mitteilt, ist das Urteil aufgrund des Antrags der Staatsanwaltschaft aufgehoben worden – mit Ausnahme der Feststellungen zum objektiven Tatgeschehen. Der Antrag des Beschuldigten sei jedoch als „unbegründet“ verworfen worden, so Hamdorf. Die Staatsanwaltschaft hatte – im ersten Prozess zunächst erfolglos – eine Verurteilung wegen Mordes angestrebt.

