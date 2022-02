Feuer in Wohnhaus: Verbrannte Person aufgefunden

In Bopfingen ist es am Donnerstagmorgen zu einem Brand gekommen. Laut Polizeiangaben ist eine verbrannte Person gefunden worden. Die Kripo ermittelt.

Ein Feuer ist am Donnerstagmorgen gegen 10.45 Uhr in einem Wohnhaus in Bopfingen ausgebrochen, wie das Polizeipräsidium Aalen schildert. Vor Ort stellte sich laut Pressebericht heraus, dass es in dem Gebäude ausschließlich im Toilettenbereich zu einem Brand gekommen war.

In diesem Raum sei eine verbrannte männliche Person, bei welcher es sich höchstwahrscheinlich um den Wohnungsinhaber handle, aufgefunden worden. Die Brandursache ist unbekannt, allerdings sei ein Verschulden Dritter derzeit nicht erkennbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Die Kripo Aalen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (AZ)