Frau soll Mann Messer in die Brust gestochen haben

Die beiden begegnen sich im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Dann greift die Frau den Mann mutmaßlich an.

Eine Frau hat einem Mann in Bopfingen offenbar unvermittelt ein Küchenmesser in die Brust gerammt. Das teilt die Polizei mit. Dem Bericht zufolge ereignete sich der Vorfall im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses.

Der 53-Jährige lief nach ersten Erkenntnissen gegen 9.20 Uhr in Richtung Eingang. Dabei ging er an der 37 Jahre alten Hausmitbewohnerin vorbei. Mutmaßlich stach die Frau dem Mann unvermittelt mit einem Küchenmesser in die Brust.

Dem Opfer gelang es, die Frau zu entwaffnen und anschließend Hilfe zu holen. Der 53-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau wurde laut Polizei vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft beantragte, sie in einer Fachklinik unterzubringen. Dem gab der Ermittlungsrichter statt, so die Mitteilung weiter. (AZ)