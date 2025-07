Grundschüler schnuppern Tennisluft

Erst- und Zweitklässler der „Grundschule am Ipf“ schnuppern Tennisluft Letzten Freitag erlebten die Grundschüler und Grundschülerinnen der 1. und 2. Klasse der Schule am Ipf einen tollen Sporttag in der Jahnturnhalle. Kristin Bühler organisierte mit Achtklässlern der Realschule Bopfingen im Rahmen der Kooperation Schule und Verein, dem Tennisclub Bopfingen, eine Schnupperstunde im Tennis. Die Kinder konnten an verschiedenen Stationen viel über Tennis erfahren, ausprobieren und üben. Außerdem gab es jede Menge Übungen für die Motorik, Koordination und Konzentration. Die Kids konnten ihr Geschick mit Schläger und Ball testen. Der Spaß stand an erster Stelle und sowohl Trainer wie auch Kinder haben an diesem Vormittag viel dazu gelernt und erlebt. Vielen Dank an den Tennisclub Bopfingen, an die Lehrkraft Kristin Bühler und an die helfenden Schüler*innen, dass sie den Kids einen so abwechslungsreichen Sporttag ermöglicht haben.

Bopfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tennis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis