Handbremse vergessen: Auto macht sich in Bopfingen selbständig

Eine Autofahrerin stellt ihr Auto in Bopfingen ab und vergisst die Handbremse anzuziehen. Das Auto rollt auf ein anderes Auto: Der Schaden ist hoch.

Ein führerloses Auto ist am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz in Bopfingen in ein geparktes Auto gerollt. Laut Angaben der Polizei vergaß eine 45-Jährige die Handbremse von ihrem Auto zu ziehen, als sie es parkte. Das Auto rollte rückwärts in ein Auto einer 32-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (AZ)

