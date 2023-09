Bopfingen

vor 19 Min.

Hilfe für die Partnerstadt: Bopfingen spendet 13.000 Euro an Russi

Plus Bopfingen verbindet mit dem italienischen Russi eine Partnerschaft. Dort forderte eine Hochwasser im Mai Todesopfer. Die Schäden gehen in die Millionen.

Von Christopher Czernecki Artikel anhören Shape

Die schweren Hochwasser in Norditalien machten im Mai auch nicht vor Bopfingens Partnerstadt Russi halt. Neben Schäden in Millionenhöhe hatte die Stadt in der Emilia–Romagna leider auch Todesopfer zu beklagen. Um Russi zumindest finanziell zu unterstützen, sammelten der Bopfinger Partnerschaftsverein sowie einige Privatpersonen 5500 Euro Spenden. Nun legt die Stadtverwaltung einen ordentlichen Betrag oben drauf. Darüber entschieden die Bopfinger Gemeinderäte bei einer Sondersitzung.

Die Spendengelder der Bopfinger wurden über verschiedene Aktionen gesammelt: Allein 1700 Euro sind, wie Bürgermeister Gunter Bühler bei der jüngsten Gemeinderats–Sondersitzung verkündete, von privaten Spendern zusammengekommen. Durch den Hitzkuchen–Verkauf von Karl–Heinz Wiedmann aus Baldern seien sage und schreibe 2135 Euro gesammelt worden. Außerdem konnte der Partnerschaftsverein 1200 Euro aus einer Tombola am Spitalplatz und 405 Euro an einem „schwäbischen Abend“ generieren.

