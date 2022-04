Hoher Schaden bei Unfall in Aalener Straße verursacht

In Bopfingen hat sich am Freitagnachmittag ein schadensträchtiger Unfall ereignet. Die Polizei ermittelt.

Ein 65-Jähriger hat am Freitag kurz nach 14 Uhr in der Aalener Straße einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Wie die Polizei berichtet, soll der Mann ungebremst auf einen vor ihm verkehrsbedingt stehenden Kleinbus aufgefahren sein. Der 65-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Die Insassen im VW Multivan seien glücklicherweise unverletzt geblieben, so die Polizei weiter. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Warum genau der 65-Jährige auf den Bus auffuhr, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (AZ)