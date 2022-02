'Ipfmess': Bopfingens Bürgermeister rechnet mit Absage

Plus Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler äußert sich in der Gemeinderatssitzung zum Thema. Er nimmt auch Stellung zu den sogenannten Spaziergängern.

Eine Ipfmesse unter Corona-Regeln sei nicht durchführbar: Das hat Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler während der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in der Stauferhalle deutlich gemacht. Da er nicht glaubt, dass die Pandemie im kommenden Sommer schon überwunden sein wird, rechnet der Verwaltungschef eher mit einer Absage.