Kammermusik bei den Rosetti-Festtagen in Bopfingen

Bei den Rosetti-Festtagen trat in der Stadtkirche Bopfingen ein Ensemble auf mit einer Musik, die am Wallersteiner Fürstenhof von der Wallersteiner Hofkapelle mit ihrem Kapellmeister Antonio Rosetti am Ende des 18. Jahrhunderts gepflegt wurde. Die historischen Instrumente der "Compagnia di Punto" entsprachen weitgehend den Originalen dieser Zeit.

Plus Kammermusik für Streicher und Bläser ist bei den Rosetti-Festtagen am Samstag in Bopfingen zu hören. Ein Ensemble spielt dazu auf historischen Instrumenten.

Von Ernst Mayer

Die im Jahr 2010 gegründete "Compagnia di Punto" ist ein Ensemble der historischen Aufführungspraxis, das heißt, sie spielen die Musik vom Barock bis zur Frühromantik auf historischen Instrumenten. Die Compagnia hat sich der Entdeckung eines unbekannten und selten gepielten Repertoires von Flöten, Hörnern und Streichern verschrieben. Mit dieser Vorgabe sind sie bei der Erinnerung an den Wallersteiner Hofmusiker Rosetti an der richtigen Stelle, mit einem Programm, das genau die Musik darstellt, die damals am dortigen Fürstenhof verlangt und von Rosettis Kapelle geboten wurde. Und auch die Instrumentierung entsprach dem, was in Wallerstein an Instrumenten gepflegt wurde: Streichinstrumente, Flöten, und vor allem Hörner, denn neben ausgelassenen Festen mit Musik und Tanz gehörte die Jagd zu den Lieblingsbeschäftigungen einer Hofgesellschaft. Zu sehen war das Ensemble am Samstag in der Stadtkirche St. Blasius in Bopfingen.

