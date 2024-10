Frau kollidiert beim Einparken mit Auto - dessen Fahrer weicht aus

Eine 51 Jahre alte Autofahrerin wollte am Mittwoch gegen 11 Uhr in eine Parklücke in der Bopfinger Hauptstraße einfahren. Hierbei rangierte sie laut Polizeibericht mehrfach und kollidierte mit dem Auto eines 53-jährigen Fahrers, der die Hauptstraße entlangfuhr. Dieser wich noch nach links aus und kollidierte dabei mit einem anderen geparkten Wagen. An den drei Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro, verletzt wurde beim Unfall niemand. (AZ)

