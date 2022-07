Lastwagen rollt abschüssige Straße hinunter

Der Lastwagenfahrer steigt in Bopfingen aus, um eine Mülltonne zu leeren. Der Sachschaden ist fünfstellig.

Ein Lastwagen ist am Dienstag in Bopfingen weggerollt und gegen einen anderen Lkw geprallt. Wie die Polizei berichtet, stieg der 59 Jahre alte Fahrer gegen 9.25 aus seinem Fahrzeug aus, um in der Welfenstraße Mülltonnen zu leeren. Dabei sicherte er den Lkw nicht.

Der Lastwagen rollte die Welfenstraße abwärts und prallte ein Stück weiter gegen einen dort geparkten Lastwagen. Dabei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. (AZ)