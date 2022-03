Lkw-Fahrer fährt mit 18-Meter-Sattelzug rückwärts

Mit seinem Lkw hat sich ein Lkw-Fahrer am Montag in Bopfingen verfahren. Beim Rückwärtsfahren beschädigt er ein anderes Auto.

Ein 33-jähriger ortsunkundiger Lkw-Fahrer ist am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr in der Straße Am Roggenacker in Bopfingen rangiert, nachdem er irrtümlicherweise an eine falsche Lieferadresse gefahren war. Beim Rückwärtsfahren mit seinem 18 Meter langen Sattelzug beschädigte er laut Polizei ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto.

Dabei entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr zunächst davon, habe jedoch rasch ermittelt werden können. Er gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. An seinem Lkw konnte ein Schaden von circa 500 Euro festgestellt werden. (AZ)