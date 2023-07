Bopfingen

10:48 Uhr

Lkw reißt Tankstellendach in Bopfingen herunter

Ein Lkw-Fahrer will am Montag mit seinem Lkw in Bopfingen tanken. Beim Einfahren bleibt er mit seinem Kranaufbau an der Dachkante hängen. Der Schaden ist hoch.

Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer ist am Montag in Bopfingen mit seinem Kranaufbau an der Dachkante einer Tankstelle hängengeblieben. Laut Polizeibericht fuhr er zu einer Tankstelle in der Aalener Straße und riss in der Folge die Dachfassade herunter. Er verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

