Mann flüchtet vor Polizei - Kinder im Auto sind nicht richtig angeschnallt

Die Beamten verfolgen den Mann durch Bopfingen. Dabei verursacht der fast einen Unfall.

Beamte des Polizeireviers Ellwangen wollten am Samstag, gegen 20.45 Uhr, in der Bopfinger Jahnstraße ein Auto anhalten und kontrollieren. Sämtliche Anhaltesignale wurden aber vom Fahrer ignoriert, so die Polizisten. Die Lindenstraße befuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und bog dann nach links in die Kirchheimer Straße ein. Dabei nahm er einem schwarzen VW Polo die Vorfahrt, dessen Fahrer beziehungsweise dessen Fahrerin einen Unfall nur durch eine Vollbremsung verhindern konnte.

Kinder sind sechs und elf Jahre alt

Der Flüchtende hielt schließlich im Carl-Hoff-Weg an, rannte zu Fuß weg und konnte nicht mehr aufgefunden werden. Er ist der Polizei aber namentlich bekannt. In seinem Fahrzeug saßen zwei Kinder, sechs und elf Jahre alt. Laut Polizeibericht waren sie nicht richtig gesichert. Gegen den Fahrer wird ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang werden Zeugen bzw. Geschädigte, vor allem aber der Fahrer des schwarzen VW-Polo, gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 zu melden. (AZ)