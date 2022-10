Mann setzt rückwärts und fährt in Tesla

Ein Mann will in Bopfingen abbiegen und merkt dann, dass er keine Vorfahrt hat. Er fährt rückwärts, doch da steht bereits ein Auto.

Ein Verkehrsunfall mit 1000 Euro Schaden hat sich am Dienstagnachmittag in Bopfingen ereignet. Kurz vor 17 Uhr bog laut Polizeibericht ein 62-Jähriger mit seinem Auto von der Wiesmühlstraße in die Neue Nördlinger Straße ein. Ein anderes Fahrzeug habe aber Vorfahrt gehabt, daher setzte er seinen Pkw zurück. Dabei beschädigte er den Tesla einer hinter ihm stehenden Fahrerin. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.