Mehr als nur Ipfmesse: Das ist das Kulturprogramm 2022 für Bopfingen

2022 soll es in Bopfingen wieder rund gehen: Es stehen viele Termine auf dem Programm. Was findet außer der Ipfmesse dieses Jahr statt?

Nahezu im Wochentakt wartet die Stadt Bopfingen im Jahr 2022 mit einem abwechslungsreichen Programm auf. Den Bogen spannen die Bopfinger von Mundartkabarett über einen Auftritt der Bundeswehr-Big-Band, bis hin zu einem Multimedia-Vortrag des Extremkletteres Alexander Huber. Highlight des Jahres soll nach zwei Jahren Pause wieder die beliebte Ipfmesse sein.

Den Auftakt macht Liedermacher, Komödiant und Schwabe Ernst Mantel. Mit seinem Soloprogramm „Gell“ eröffnet der gebürtige Schwäbisch Gmünder das Kulturjahr am 11. März in der Schranne Bopfingen. Ihm folgt Autor Michael J. Scheidle, der eine Woche später, am 18. März, seinen ersten Kriminalroman vorstellt. Allgäuer Mundart gibt es dann sieben Tage später. Die Vivid Curls, bestehend aus Inka Kuchler und Irene Schindele aus dem Allgäu, rocken am 25. März mit einer Melange aus „Liedermachertum“ und Folkrockmusik die Bopfinger Schranne.

Nicole Staudinger und Lisa Fitz kommen im April und Mai nach Bopfingen

Am 8. April kommt Nicole Staudinger nach Bopfingen. Die Lebensratgeber der 40-Jährigen finden sich regelmäßig in den deutschen Bestsellerlisten wieder. Die selbsternannte Schlagfertigkeitsqueen stellt in der Bopfinger Schranne ihre Werke „Von jetzt auf Glück“ und „Leicht gesagt“ vor. Das Frankfurter Jazz Trio gibt sich dann am 29. April mit seinem neuen Programm „Our favorite things“ die Ehre.

Eine überregionale Kabarettgröße kommt mit Lisa Fitz nach Bopfingen. Die nicht immer unumstrittene Kabarettistin kündigt mit ihrem großen Jubiläumsprogramm „Dauerbrenner“ an, ein Spektakel zu veranstalten. Stattfinden wird dies am 18. Mai in der Egerhalle im Ortsteil Aufhausen.

Am 18. Juni droht der Kleinkünstler und Musikkabarettist Lars Redlich einen Frontalangriff auf die Lachmuskeln an. „Lars but not least“ heißt sein neuestes Programm, mit dem er nach Bopfingen kommt.

Die Ipfmesse wird wohl nach Bopfingen zurückkehren

Schmerzlich vermisst haben in den vergangenen zwei Jahren die Bopfingerinnen und Bopfinger ihre Ipfmesse. Sollte es die Corona-Lage zulassen, wird das Volksfest vom 1. bis 5. Juli wieder stattfinden und die Stadt unter dem Ipf, nach zwei Jahren Zwangspause, endlich wieder in einen positiven Ausnahmezustand versetzen.

Hörern des Senders SWR1 ist die Reihe „Pop & Poesie in Concert“ ein Begriff. Seit 13 Jahren tourt der Radiosender mit diesem Showformat durchs Ländle. Moderator Matthias Holtmann und sein Team aus Schauspielern und Musikern versprechen eine Mischung aus Konzert, Lesung, Comedy und Show. Das diesjährige Programm „In the Air tonight“ wird am 14. Juli unter freiem Himmel im Bopfinger Stadtgarten präsentiert.

Fans von Udo Jürgens wissen, dass er, zumindest in seinen Liedern, weder in New York noch in Hawaii war. Quasi posthum holt er dies am 15. Juli für Bopfingen nach. Die Show „Merci Udo“, die im Bopfinger Stadtgarten stattfinden wird, bezeichnet sich als eine Hommage an den vor 8 Jahren verstorbenen Superstar Udo Jürgens. Schlagerfans dürften auf ihre Kosten kommen.

Nico Santos gastiert in Bopfingen

Nur einen Tag später, am 16. Juli, findet bereits ein weiteres Highlight des Bopfinger Kulturprogramms statt. Das vielseitige Ausnahmetalent Nico Santos, Dauergast in den deutschen Charts, gastiert mit seiner Sommertournee unter dem Ipf. Für einen echten Paukenschlag wird außerdem die Bundeswehr am 18. August mit ihrer Big Band sorgen.

Vom 11. bis 13. Oktober finden die Bopfinger Heimattage statt. Von Freitag bis Sonntag taucht die Stadt in ihre Vergangenheit ein und lässt mit Markttreiben, Landsknechtlagern und einem prächtigen Feuerwerk vergangene Zeiten aufleben.

„ Tatort“-Kommissar liest in Bopfingen aus seiner Autobiographie

Zu einem literarischen-musikalischen Tatort macht am 22. Oktober Miroslav Nemec die Egerhalle in Bopfingen-Aufhausen. Der Münchner Tatortkommissar liest aus seiner Autobiographie „Miroslav Jugoslav“ und führt den Beweis, dass er als Kommissar Batic nicht nur die Mörder zum Singen bringt, sondern als Sänger ebenfalls eine gute Figur macht.

Ob der Ipf für den Weltklassekletterer Alexander Huber eine Herausforderung darstellt, darf bezweifelt werden. Der Alpinist und Abenteurer kommt dennoch nach Bopfingen und berichtet am 8. November in seinem Multivisionsvortrag „Die steile Welt der Berge“ von seinen Abenteuern und Expeditionen.

Karten und nähere Infos erhält man auf der Webseite der Stadt Bopfingen, beziehungsweise direkt im Bopfinger Rathaus.