Mittelalter, Musiknacht, verkaufsoffener Sonntag: Das bieten die Heimattage

Plus Unterhalb des Ipfs können Besucher auf den Bopfinger Heimmattagen ab dem 7. Oktober viel erleben. Besonders für die kleinen Gäste wird einiges angeboten.

Die Bopfinger Heimattage können endlich wieder wie gewohnt stattfinden. Von Freitag, 7. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 9. Oktober, soll die Innenstadt pulsieren. Es gibt Musik, Kunst, Historisches, Unterhaltung und allerhand für Kinder. Seit nun mehr 40 Jahren ziehen die Bopfinger Heimattage alljährlich tausende von Besuchern an. Längst haben sich die Heimattage zu einem echten Stadtfestival und dem Stadtfest im Herbst entwickelt, bei welchem die Bopfinger Innenstadt zum Landsknechtlager, zur Kulturmeile und zur großen Bühne für gute Musik unterschiedlichster Genres wird.