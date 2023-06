Moped-Fahrer verletzt sich bei Auffahrunfall in Bopfingen

Ein Moped-Fahrer reagiert am Samstag in Bopfingen zu langsam: Es kommt zu einem Auffahrunfall. Der 56-Jährige verletzt sich dabei und muss ins Krankenhaus.

Ein 56-jähriger Moped-Fahrer ist am Samstagmittag in Bopfingen einem Autofahrer aufgefahren. Wie die Polizei berichtet, hielt der 21-jährige Autofahrer gegen 12.30 Uhr an einer roten Ampel auf der Aalener Straße. Das erkannte der Moped-Fahrer, der hinter ihm fuhr, zu spät und fuhr auf, wodurch er auf die Straße stützte. Es entstand ein Schaden von etwa 1300 Euro. Der 56-Jährige wurde verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus nach Nördlingen gebracht werden. (AZ)

