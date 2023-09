Motorradfahrer bei Unfall in Bopfingen schwer verletzt

Bei einem Unfall in Bopfingen übersieht ein junger Motorradfahrer ein Auto und fährt auf. Der Mann muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 18-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall in Bopfingen am Donnerstag schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der junge Mann gegen 18 Uhr auf der B29 in Richtung Bopfinger Innenstadt – dabei übersah er das vor ihm wartende Auto eines 71-Jährigen und fuhr auf.

Aufgrund von schweren Verletzungen musste der Motorradfahrer ins Klinikum gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. (AZ)

