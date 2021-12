Nach Unfall gegen Leitplanke geprallt: 5200 Euro Schaden

Von einem Feldweg aus fährt ein junger Mann in Bopfingen auf die B29 und übersieht dabei ein anderes Fahrzeug.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmittag in Bopfingen ereignet. Von einem Feldweg kommend bog ein 18-Jähriger gegen 13.45 Uhr in den fließenden Verkehr auf die B29 in Richtung Bopfingen ein. Dabei übersah er laut Polizeibericht den Wagen eines 23-Jährigen und fuhr seitlich gegen das Fahrzeug.

Dieses prallte durch die Kollision gegen die dortigen Leitplanken. Der 18-Jährige verursachte einen Gesamtschaden von rund 5200 Euro. Beide Autofahrer blieben unverletzt.