Nur der Schnee fehlt: Bopfinger Lift wäre in einer Stunde betriebsbereit

Plus Vor 40 Jahren hatte der Lift am Sandberg noch viele Betriebstage, die letzte gute Skisaison war 2016/17. Die Punktekarten von 1972 gelten noch immer.

Obwohl die Temperaturen im Vergleich zum Dezember in den vergangenen Tagen wieder gesunken sind, müssen Wintersportfans in der Region weiter bangen: Zum Skifahren auf dem Sandberg reicht es noch nicht. Dafür bräuchte es noch mehr Schnee, sagt Betriebsleiter Peter Kleebauer.