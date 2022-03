Polizei bittet nach Unfall beim Überholen bei Bopfingen um Hinweise

Beim Einscheren nach einem Überholvorgang kollidierten bei Bopfingen am Sonntag zwei Autos. Die Polizei bittet wegen unterschiedlicher Aussagen um Hinweise.

Eine 32-Jährige ist am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr nach einem Überholmanöver mit einem 64-Jährigen kollidiert. Zum Unfall kam es auf der B29 kurz nach dem Ortsausgang Aufhausen, in Richtung Lauchheim. Laut Polizei setzte die 32-Jährige mit ihrem Toyota beim Beginn der zweispurigen Fahrbahn zum Überholen des Volvos des 64-Jährigen an.

Nachdem sie wieder rechts einscheren wollte, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 32-Jährige wurde leicht verletzt, es entstand außerdem ein Gesamtschaden von etwa 7000 Euro. Weil es unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang gibt, bittet das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 um Hinweise. (AZ)