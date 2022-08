Polizei kontrolliert 75 Motorräder in Bopfingen

Mithilfe des Technischen Hilfswerks kontrolliert die Polizei in Bopfingen fast zwölf Stunden lang hauptsächlich Motorräder. Anlass ist das Festival "Big Bike Meet".

Unter anderem 75 Motorräder sind am Donnerstag in Bopfingen im Zuge einer Kontrollaktion des Polizeipräsidiums Aalen auf der B29 am Ortsende von Bopfingen in Richtung Nördlingen überprüft worden. Anlass für die Kontrollen war das Motorrad-Festival "Big Bike Meet", das vom 25. bis zum 28. August in Nördlingen stattfindet. Zwischen 11 und 22.30 Uhr waren zwölf Beamte im Einsatz, unterstützt von Helfern des Technischen Hilfswerks. Schwerpunkt der Kontrollen war laut Polizei die Überprüfung von Motorrädern hinsichtlich technischer Veränderungen, auch die Fahrerlaubnis der Fahrer wurde überprüft.

"Big Bike Meet" Anlass für Polizeikontrollen in Bopfingen

Neben den 75 Motorrädern wurden auch 15 Lkws und Kleintransporter kontrolliert. Dabei fuhren zwei Fahrer ohne Fahrerlaubnis. In einem weiteren Fall ließ ein Fahrzeughalter zu, dass jemand ohne Fahrerlaubnis fuhr, einmal wurde eine erloschene Betriebserlaubnis festgestellt. Im Zuge der Fahrzeugkontrollen wurden drei Mängelberichte ausgestellt, eine Sicherheitsleistung einbehalten und zwei Verstöße gegen die Ladungssicherung geahndet. (AZ)

