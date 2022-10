Rentner schaltet beim Einparken in Bopfingen falsch – 20.000 Euro Schaden

Weil ein 75-Jähriger beim Einparken in Bopfingen falsch schaltet und gleichzeitig Gas gibt, schiebt er Autos ineinander. Zwei davon müssen abgeschleppt werden.

Ein 75-jähriger Autofahrer hat in Bopfingen am Mittwoch beim Einparken eine Kettenreaktion ausgelöst, bei der mehrere Autos beschädigt wurden. Gegen 10.15 Uhr wollte er auf einem Parkstreifen entlang der Hauptstraße einparken, stellte dabei aber seine Automatikschaltung falsch ein.

Insgesamt vier Autos bei Kettenreaktion in Bopfingen beschädigt

Gleichzeitig betätigte er laut Polizei wohl das Gaspedal so stark, dass er auf ein hinter ihm parkendes Auto auffuhr. Das löste eine Reaktion aus, an deren Ende noch zwei weitere Autos beschädigt wurden. An zwei Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, beide mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. (AZ)

