Bopfingen

vor 32 Min.

Rollerfahrer flieht, als er Polizeikontrolle sieht

Die Polizei wollte in Bopfingen einen Rollerfahrer kontrollieren.

Artikel anhören Shape

In der Nacht auf Montag will sich ein Rollerfahrer in Bopfingen nicht von der Polizei kontrollieren lassen und fährt weg. Die Polizei verfolgt ihn.

Ein 36-jähriger Rollerfahrer hat Montagnacht versucht, sich einer Polizeikontrolle in Bopfingen zu entziehen. Als der 36-Jährige gegen 0.26 Uhr auf der Nördlinger Straße die Einsatzkräfte an einer Kontrollstelle erblickte, folgte er den Zeichen und Weisungen der Beamten nicht und entfernte sich fluchtartig, wie es im Polizeibericht heißt. Die Polizei habe den Mann jedoch nach einer kurzen Verfolgung an einem Abhang zum Eger-Bach angetroffen und kontrolliert. Laut Polizeiangaben gehört dem 36-Jährigen der Roller nicht, aktuell sei jedoch noch unklar, ob er gestohlen wurde oder ob der Eigentümer davon wusste. Die Ermittlungen dazu laufen noch. (AZ/jltr) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

Themen folgen