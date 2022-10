Bopfingen

12:00 Uhr

Ruhe bewahren in der Energiekrise: "Wir dürfen nicht panisch werden"

Plus In Bopfingen findet ein Energiedialog statt. Es geht um die Gasversorgung in diesem Winter und die Stromversorgung der Zukunft. Wo die neue Gasleitung verläuft.

Von Viktor Turad

Der Geschäftsführer der Energie Schwaben, Markus Last, ist zuversichtlich: "Wir dürfen weder Entwarnung geben, noch dürfen wir panisch werden. Dann kommen wir gut durch den nächsten Winter." Mit dieser Aussage hat Last bei einem Energiedialog im Bopfinger Rathaus seine Erwartung ausgedrückt, dass es in den nächsten Monaten trotz des Ausbleibens russischen Gases genügend Energie geben wird. Allerdings hänge dies auch davon ab, wie kalt der Winter werde, schränkte er ein. Beim Ausbau der Stromnetze müsse es deutlich schneller vorangehen als jetzt, wolle man die Ziele der Energiewende bis 2030 erreichen. Dies unterstrich Sebastian Maier, der Vorstand der EnBW ODR in Ellwangen.

