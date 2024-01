Scheibe von Ipftreff-Wagenhäuschen in Bopfingen eingeschlagen

Ein bislang Unbekannter beschädigt in Bopfingen die Scheibe des Unterstellhäuschen eines Einkaufszentrums. Der Schaden ist vierstellig.

Das Unterstellhäuschen für Einkaufswagen des Ipftreff-Einkaufszentrums in Bopfingen ist am Sonntagabend beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, verursachte ein bislang unbekannter Täter einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro, indem er die Scheibe des Häuschens einschlug. Die Polizei Ellwangen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 07961/9300 entgegen. (AZ)