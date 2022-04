Senior in Bopfingen bestohlen: Hubschrauber bei Fahndung im Einsatz

Am Dienstagvormittag wurde ein 92-Jähriger in Bopfingen bestohlen und verletzt. Die Polizei sucht nach den mutmaßlichen Täterinnen.

Zwei unbekannte Frauen sollen am Dienstagvormittag um kurz vor 11 Uhr in der Welkfeldstraße in Bopfingen einen 92-Jährigen bestohlen und verletzt haben. Laut Polizei klingelten die beiden Frauen bei dem Senior und bettelten um Bargeld. Nachdem dieser einen 20-Euro-Schein aushändigen wollte, sollen ihm die beiden Verdächtigten die Geldbörse aus der Hand gerissen und weiteres Bargeld entwendet haben.

92-Jähriger verletzte sich bei dem Vorfall und musste ins Krankenhaus

Dabei stürzte der 92-Jährige zu Boden und verletzte sich. Er musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Bei der Suche nach den mutmaßlichen Täterinnen wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Die beiden sollen mit dem Geld in Richtung Brücke Tonnenbergstraße geflüchtet sein.

Die beiden schlanken, dunkelhaarigen Frauen sind nach Angaben der Polizei etwa 1,60 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Beide Frauen trugen mutmaßlich braune Oberbekleidung sowie eine schwarze Hose, beziehungsweise einen grauen Rock. Die Polizei Bopfingen bittet unter Telefon 07362/96020 um Hinweise zu den gesuchten Frauen sowie zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort. (AZ)

