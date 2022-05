Bopfingen

07:30 Uhr

So lief die musikalische Eröffnung der Rieser Kulturtage

Plus Das Frankfurt Jazz Trio begeistert bei seinem Auftritt in der Schranne in Bopfingen. Dazu gehören auch ungewöhnliche Stücke.

Von Peter Urban

Während in Wemding mit der Eröffnung der Rieser Kulturtage der offizielle Teil über die Bühne ging, läutete in Bopfingen das Frankfurt Jazz Trio das Rieser Kulturfest musikalisch ein. Und wie: Mit Olaf Polziehn am Piano, Martin Gjakonovski am Bass und Thomas Cremer am Schlagzeug präsentierten drei anerkannte Größen des deutschen Jazz ihr Programm unter dem Motto "Our Favorite Things".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen