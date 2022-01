Familiendrama an Silvester? Staatsanwaltschaft ermittelt in Bopfingen

Polizisten finden nach dem Hinweis auf ein Familiendrama ein totes Ehepaar in Bopfingen. Es handelt sich um eine 71-Jährige und einen 80-Jährigen.

In der Silvesternacht ist in Bopfingen ein älteres Ehepaar gestorben. Das berichtet das Polizeipräsidium Aalen am Montagnachmittag. Den Angaben zufolge wurde das Polizeipräsidium Aalen kurz nach Mitternacht darüber informiert, dass sich in einem Wohngebiet südlich des Bahnhofes Bopfingen vermutlich ein Familiendrama ereignet habe.

Familiendrama in Bopfingen: Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln

Die ersten vor Ort eintreffenden Polizeibeamten des Präsidiums entdeckten daraufhin im Wohnzimmer des Erdgeschosses eine tote 71-jährige Frau. Bei der weiteren Absuche des Gebäudes konnte anschließend im Obergeschoss, im dortigen Schlafzimmer, der ebenfalls tote 80-jährige Ehemann gefunden werden.

Die Ermittlungsbehörden gehen derzeit von einem Familiendrama aus, bei welchem keine weiteren Personen involviert waren. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen sowie der Kripo Aalen dauern an. Hinweise zur Todesursache sind in der Erstmeldung der Behörden nicht angegeben. Nach Informationen unserer Redaktion ist nicht auszuschließen, dass es sich um ein Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid handelt oder um einen erweiterten Suizid. (AZ)