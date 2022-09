Bopfingen

Steinsäule am Bopfinger Marktplatz beschädigt – Traktorfahrer gesucht

Die Polizei Bopfingen sucht nach Zeugen, die einen möglichen Verkehrsunfall am Wochenende beobachtet haben.

Am vergangenen Wochenende wird am Marktplatz in Bopfingen eine Steinsäule beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem möglichen Verkehrsunfall.

Eine unbekannte Person hat zwischen vergangener Freitag- und Samstagnacht eine Steinsäule am Marktplatz in Bopfingen beschädigt. Laut Polizei ist es nicht ausgeschlossen, dass die Spuren entweder von einem Verkehrsunfall stammen oder die Folge einer Sachbeschädigung sind. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Der Polizeiposten Bopfingen sucht in diesem Zusammenhang den Fahrer eines roten Traktors als möglichen Zeugen, weitere Hinweise werden unter Telefon 07362/96020 entgegengenommen. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben

