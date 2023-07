Bopfingen

vor 16 Min.

Mann wird in Bopfingen tot in der Eger gefunden

Der Polizei wird am Dienstag eine tote Person in der Eger in Bopfingen gemeldet. Was dazu bekannt ist.

Ein Mann ist tot in der Eger in Bopfingen gefunden worden. Am Dienstag um 8.30 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen eine männliche Person, die in der Eger liegt, gemeldet. Dies sei im Bereich des Fußwegs zwischen der Kirchheimer Straße und der Wiesmühlstraße gewesen. Die Person konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Bopfingen, die mit einem Fahrzeug und sechs Wehrleuten vor Ort war, nur noch tot aus der Eger geborgen werden, heißt es im Polizeibericht. Durch die kriminalpolizeilichen Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass die Person bereits seit mehreren Stunden verstorben war. Nachdem zunächst keine Todesursache festgestellt werden konnte, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen durch das Amtsgericht Ellwangen eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Hierbei kristallisierte sich den Angaben nach heraus, dass der 62-Jährige vermutlich selbstverschuldet in die Eger stürzte und dort ertrank. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden seien bisher nicht ersichtlich. Toter Mann in der Eger in Bopfingen: Polizei geht von Unglück aus Wie ein Sprecher des Präsidiums auf Anfrage unserer Redaktion schildert, sei es möglich, dass Alkoholkonsum eine Rolle gespielt haben könne. "Wir gehen von einem Unglücksfall aus", so der Sprecher. Ob die Person bereits am Abend in die Eger gestürzt sei oder in der Nacht, könne man nicht genau sagen, jedenfalls habe sie mehrere Stunden im Wasser gelegen. Der Mann stammte den Angaben nach aus Bopfingen. (jltr) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

