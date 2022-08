Toter Bub in Bopfingen: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen die Mutter

Exklusiv Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat Anklage gegen die Mutter des toten Buben aus Bopfingen erhoben. Was ihr vorgeworfen wird.

Es geht weiter im Fall um den 23 Monate alten Jungen aus Bopfingen: Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat im Juli Anklage gegen die Kindsmutter erhoben. Das teilt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft exklusiv auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Im Oktober 2021 starb das Kleinkind – zwar war es noch ins Krankenhaus gebracht worden, doch jede Hilfe kam zu spät. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hatte damals bereits eine Untersuchung der Leiche veranlasst, weil der Verdacht der Misshandlung aufkam. Beim Prozess gegen den damaligen Partner der Mutter im Frühjahr zeigte sich, dass der Junge massiv misshandelt worden war, es gab Verletzungen am ganzen Körper, sogar Biss-Spuren wurden gezeigt, von denen eine dem damals 33-Jährigen recht sicher zugeordnet werden konnte.

Nun kommt es gegen die Mutter des Kleinkinds zum Verfahren. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Misshandlung von Schutzbefohlenen durch Unterlassen vor. Nach Angaben eines Sprechers sei die Mutter nicht eingeschritten, obwohl sie gewusst habe, dass ihr Lebensgefährte das Kind misshandelte – so der Vorwurf. Das Verfahren wird am Amtsgericht Ellwangen stattfinden, nach Angaben einer Sprecherin ist die Anklage zugelassen. Der Prozess soll Ende November stattfinden.

Totes Kleinkind in Bopfingen: Ellwanger Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Im ersten Prozess im Frühjahr sollte die Mutter eigentlich auch aussagen. Am ersten Verhandlungstag hatte ihr Anwalt noch zugesagt, dass seine Mandantin sprechen werde. Allerdings entschied sie sich mit ihrem Anwalt dann doch dazu, die Aussage zu verweigern, um sich nicht selbst zu belasten. Bereits damals ermittelte die Staatsanwaltschaft. Für eine Überraschung vor Gericht hatte dann aber gesorgt, dass die Frau dem Fernsehsender RTL ein Interview gab.

Das Video wurde vom Gericht zwar angesehen, allerdings sagte Richter Bernhard Fritsch, dass man es einzuschätzen wisse, wenn jemand ein Interview gebe, aber die Aussage verweigere. Die Mutter warf ihrem früheren Partner vor, dass sich dieser ihr Vertrauen erschlichen habe. Auf ihre Nachfrage nach den Verletzungen, habe der 33-Jährige gesagt, dass der Junge hingefallen sei. Auch eines ihrer anderen Kinder soll er bedroht haben. "Ich hätte niemals gedacht, dass es so ein Mensch ist. Ich mache mir Vorwürfe", sagte die Mutter dem TV-Sender.

Lesen Sie dazu auch

Bundesgerichtshof wird Urteil gegen Partner der Mutter überprüfen

Doch im Prozess hatten Zeugen ausgesagt, dass sich die Mutter kaum um das Kind gekümmert und Verantwortung gerne abgegeben haben soll.

Der 33-jährige Angeklagte war vom Schwurgericht zu 14 Jahren Haft wegen Totschlags und schwerer Misshandlung Schutzbefohlener verurteilt worden. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung gingen gegen das Urteil vor. Letztere hatte Strafen zwischen zwei und vier Jahren gefordert, einige Verletzungen seien nicht auf ihren Mandanten zurückzuführen, zudem seien Tatort und -zeit völlig unklar, so die Verteidigerinnen. Das Gericht hatte in seiner Urteilsbegründung aber keine Zweifel an der Schuld des Angeklagten.

Aber auch die Staatsanwaltschaft ging gegen das Urteil vor. Die Behörde teilt nun mit, dass nach ihrem Dafürhalten eine Verurteilung wegen Mordes hätte erfolgen müssen, da nach Ansicht der Staatsanwaltschaft niedrige Beweggründe vorliegen. Hass kann ein solch niedriger Beweggrund sein. Der Bundesgerichtshof wird das Urteil auf mögliche Rechtsfehler überprüfen.