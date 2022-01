Unbekannte Person fährt VW-Polo in ein Grundstück

Ein unbekannte Person fährt ein Auto in das Grundstück eines 65-Jährigen in Bopfingen. Das Auto wird später in der Nachbarschaft gefunden – der Fahrer wird noch gesucht.

Ein bislang unbekannter Fahrer hat einen VW-Polo ohne Kennzeichen in ein Grundstück in Bopfingen gefahren. Nach Angaben der Polizei kam die Person am Samstagmittag aus bislang ungeklärten Gründen am Hohenberg mit seinem Auto von der Straße ab und fuhr in das Grundstück eines 65-Jährigen.

Auto in der Nähe des Grundstücks in Bopfingen abgestellt

Als eine Polizeistreife am Unfallort ankam, war der VW Polo, an dem keine Kennzeichen angebracht waren, bereits vom Unfallort entfernt und auf einem Privatgrundstück in der Nähe abgestellt worden. Nach Angaben von Unfallzeugen standen zunächst mehrere Jugendliche neben dem Fahrzeug, die beim Eintreffen der Polizei jedoch nicht mehr vor Ort waren. Bislang ist unklar, wer den VW zum Unfallzeitpunkt gefahren hat. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. (AZ)