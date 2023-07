Unbekannte entfachen Feuer mit Reetdach von Hütte in Bopfingen

In Bopfingen beschädigen Unbekannte eine Hütte: Die Täter waren vermutlich alkoholisiert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen eine Schutzhütte beim Keltenmuseum in Bopfingen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurden zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwochmorgen, 10 Uhr, Teile des Reetdaches der Schutzhütte im keltischen Stil beschädigt. Mit den beschädigten Dachteilen entzündeten die Unbekannten ein Feuer, wobei ein Schaden von circa 5500 Euro entstand.

Die Täter hatten offenbar zuvor in einem Supermarkt eingekauft und den Einkaufswagen an die Hütte mitgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter möglicherweise Alkohol und Betäubungsmittel am Ort des Geschehens konsumierten. Der Polizeiposten Bopfingen bittet Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Personen an der Hütte gesehen haben, sich unter Telefon 07362/960225 zu melden. (AZ)

