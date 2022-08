Vorfahrt in Bopfingen missachtet: 4500 Euro Schaden

Ein Autofahrer nimmt einem anderen in Bopfingen die Vorfahrt. Der Schaden ist hoch.

Ein Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag in Bopfingen ereignet. Kurz nach 17 Uhr missachtete laut Polizeibericht ein 55-Jähriger an der Einmündung B29/Aalener Straße die Vorfahrt eines 40 Jahre alten Autofahrers. Beide blieben beim Zusammenstoß der Fahrzeuge unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4500 Euro geschätzt. (AZ)