Vorfahrt missachtet: Verkehrsunfall in Bopfingen

In Bopfingen kommt es am Dienstagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Moped. Die Mopedfahrerin verletzt sich leicht.

An der Kreuzung zwischen Jahn- und Aalenerstraße in Bopfingen ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Wie das Polizeipräsidium Aalen berichtet, wollte eine 61-jährige Autofahrerin am Dienstag gegen 7 Uhr auf die Aalenerstraße einbiegen. Dabei übersah sie eine von links kommende Mopedfahrerin. Die Autofahrerin kollidierte mit der 16-Jährigen, die stürzte und sich dabei leicht verletzte. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. (AZ)

