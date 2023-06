Warum der Bierpreis auf der Ipfmess' zum Politikum geworden ist

Der Bierpreis steigt auf der Ipfmess' in Bopfingen. Dem Gemeinderat ist das zunächst zu hoch. Jetzt gibt es eine neue Lösung.

Nur noch wenige Wochen, dann beginnt in Bopfingen die fünfte Jahreszeit. Am Freitag, 30. Juni, wird die Ipfmess' offiziell eröffnet. Am Dienstag haben die Verantwortlichen in einem Pressegespräch über die Neuheiten informiert. Ein kleines Politikum in diesem Jahr: Der Bierpreis.

So viel kostet das Bier auf der Ipfmess' in Bopfingen

Eigentlich haben die Bopfinger sich in den vergangenen Jahren immer am Bierpreis der Nördlinger Mess' orientiert. Da kostet die Maß Bier in diesem Jahr 10,60 Euro. Voriges Jahr musste man noch 9,10 Euro bezahlen. Doch diesmal wollte der Bopfinger Gemeinderat einen niedrigeren Preis als in Nördlingen, denn die Preissteigerung erschien den Räten zu hoch, so Bürgermeister Gunter Bühler. Unternehmer hätten aber auf einen höheren Bierpreis gedrängt. Nach langer Diskussion sei man jetzt zu dem Entschluss gekommen, den Preis bis auf Weiteres freizugeben. Somit bestimmen also die Gastronomen den Preis. Die Stadt bestimme schließlich auch nicht mit, was die Mandeln kosteten, so der Bürgermeister.

Man behalte sich aber vor, das wieder zu ändern, wenn nicht verantwortlich gehandelt werde. Bühler unterstrich, der höhere Preis sei sicherlich gerechtfertigt, der Gemeinderat habe sich aber vorgestellt, in zwei Schritten zu erhöhen, es gehe um die prozentuale Erhöhung, nicht den absoluten Wert. Denn 1,50 Euro, also 16,5 Prozent betrage die allgemeine Teuerung nicht. Er könne nicht nachvollziehen, warum man in Nördlingen im vergangenen Jahr nur auf 9,10 Euro erhöht habe.

Und was kostet jetzt die Maß in Bopfingen? 10,60 Euro sagt Festwirtin Martina Senz. Auch sie bestätigt, dass der Preissprung relativ groß sei. Doch im vergangenen Jahr habe sich wegen Corona niemand getraut, die Preise zu stark zu erhöhen. „Das muss ich einfach verlangen. Die Brauerei ist schon zweimal mit dem Bierpreis raufgegangen. Zudem ist die gesamte Infrastruktur, wie zum Beispiel die Biergarnituren, teurer geworden“, so Senz.

Brauerei hob die Kosten an, Energiepreise stiegen ebenfalls

Auch seien die Energiepreise immens gestiegen und für Bierzelt und Küche benötige man viel Strom. Kosten entstünden auch für Auf– und Abbau des Zelts, was insgesamt zehn Wochen in Anspruch nehme. Auch müsse man in jede Maß Bier 50 bis 80 Cent für Musik einberechnen. Die Preise für alkoholfreie Getränke hat Martina Senz noch nicht kalkuliert. Hier versuche man aber, familienfreundliche Preise anzubieten und nicht über die Stränge zu schlagen, so die Wirtin. Personalprobleme hat Martina Senz in diesem Jahr keine. „Im vergangenen Jahr war es wegen Corona noch etwas schwierig. Da haben viele keinen Urlaub genommen und es gab mehrere Krankheitsausfälle. Aber in diesem Jahr gibt es gar keine Probleme in Service und Ausschank“, sagt Senz. Aktuell sei sie nur auf der Suche nach einem Koch.

Lesen Sie dazu auch

Gebraut hat das Bier wieder das Fürstliche Brauhaus Wallerstein. Man habe durch Corona–Krise und Ukrainekrieg massive Preissteigerungen, beispielsweise bei Kronkorken oder Flaschen hinnehmen müssen, so Carl-Eugen zu Oettingen-Wallerstein. Es gebe keine Margenverbesserung, man versuche nur, die Kosten weiterzugeben. Die Entscheidung der Stadt Bopfingen, dass der Festwirt den Preis bestimmt, hält zu Oettingen-Wallerstein für vernünftig.