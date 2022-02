Bopfingen

12:00 Uhr

Hausbrand, Schüsse und Mord an Kleinkind: Diese Todesfälle bewegen Bopfingen

Plus Im Februar stirbt ein Bopfinger bei einem Hausbrand, durch Schüsse ein Ehepaar an Silvester. Am meisten betroffen macht der mutmaßliche Mord an einem Kleinkind.

Von Verena Mörzl

Mehrere Todesfälle haben in den zurückliegenden Wochen die Kleinstadt Bopfingen bewegt. Allen voran der mutmaßliche Mord an einem Kleinkind, das vom Lebensgefährten seiner Mutter mit einem Tritt getötet worden sein soll. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat Anklage gegen ihn erhoben. Die Mordmotive sind bezeichnend. Auch in den anderen Fällen sind die Ermittlungen so gut wie abgeschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen