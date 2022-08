Bopfingen

Wie die Stadtarchivarin in Bopfingen zu ihrem Beruf kam

Johanna Fuchs in ihrem Reich im Bopfinger Rathaus. Bevor sie ihre Stelle als Stadtarchivarin dort angetreten hat, hat sie viele andere Wege ausprobiert.

Plus Bopfingens Stadtarchivarin will eigentlich einmal Jugenderzieherin werden. Über Umwege kommt sie zu ihrem aktuellen Job.

Von Anja Lutz

Bis jemand den richtigen Beruf für sich gefunden hat, können manchmal einige Jahre ins Land gehen. Auch Bopfingens Stadtarchivarin Johanna Fuchs hat ihren Traumjob erst über Umwege gefunden. Nach ihrem Realschulabschluss 2006 an der Eugen-Bolz-Realschule in Ellwangen bewarb sie sich zunächst auf verschiedene Stellen, unter anderem beim Landratsamt, bei Weleda in Schwäbisch Gmünd als pharmazeutisch-technische Angestellte oder bei der AOK.

