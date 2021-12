Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall bei Bopfingen

Bei Bopfingen hat sich am Mittwoch ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Die B29 war vorübergehend gesperrt.

Zwei Schwerverletzte sowie zwei total beschädigte Pkw sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag in der Aalener Straße zwischen Bopfingen und Aufhausen ereignet hat. Ein 43-Jähriger fuhr gegen 13 Uhr vom Hertleinweg kommend in die B29 ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 64-Jährigen, die in Richtung Aalen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß.

Schwerer Unfall bei Bopfingen am Mittwoch

Beide Beteiligten wurden schwerverletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Beifahrer der Frau blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Es befanden sich drei Rettungswagen- sowie eine Notarztbesatzung im Einsatz, berichtet die Polizei.

Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Während des Rettungseinsatzes war die Fahrbahn vorübergehend voll gesperrt, ansonsten konnte der Verkehr einseitig vorbeigeleitet werden, heißt es abschließend. (AZ)