Am Samstag gegen 9 Uhr löste bei einer Firma in der Kirchheimer Straße die Brandmeldeanlage aus. Vor Ort konnte man feststellen, dass eine Dachlüftung brannte. Die Feuerwehr Bopfingen löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Polizei Ellwangen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (AZ)

