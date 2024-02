Nördlingen

Großbrand in Asylunterkunft: Mann stirbt im Krankenhaus

Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehren: In Nördlingen hat es in der Asylunterkunft gebrannt.

Plus An der Nürnberger Straße bricht in einer der beiden Hallen ein Brand aus. Mehrere Personen werden verletzt. 90 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Von Martina Bachmann

Barfuß steht die Frau auf dem kalten Asphalt. Sie schaut auf die brennende Flüchtlingsunterkunft, aus der sie zusammen mit anderen Frauen, Männern und kleinen Kindern geflüchtet ist. Beißender, dunkler Rauch steigt aus der Halle in der Nürnberger Straße nach oben. Ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehren aus Nördlingen, Baldingen und Löpsingen versucht in diesen Minuten, den Brandherd zu finden. Atemschutzträger gehen mit ihrer schweren Ausrüstung in die Halle. Über die Drehleiter versuchen ihre Kameraden, mithilfe einer Wasserwand zu verhindern, dass das Feuer auf die zweite Halle übergreift. Rettungswagen fahren Verletzte ins Krankenhaus. Ein Mann kann dort zunächst reanimiert werden, stirbt jedoch später.

Um 17.05 Uhr macht die Brandmeldeanlage in der Asylunterkunft genau das, wofür sie installiert wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen rückt aus. Stadtbrandinspektor Marco Kurz sagt, schon um 17.16 Uhr habe er nachalarmiert - also deutlich gemacht, dass an diesem Einsatzort mehr Feuerwehrleute und mehr Geräte gebraucht werden. Rund 90 Einsatzkräfte sind am Abend schließlich vor Ort, aus Donauwörth kommt die Überörtliche Unterstützungsgruppe der Feuerwehr. Kurz sagt, der Brand sei in einem Zimmer ausgebrochen. Gegen 18.30 Uhr hat der Rauch nachgelassen, der Brand ist vorerst gelöscht. Es gebe aber noch Glutnester, betont der Stadtbrandinspektor. Die Feuerwehr entfernt Teile des Daches, denn darunter staut sich die Hitze.

