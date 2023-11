Megesheim

07:27 Uhr

Brand in Megesheimer Gasthaus: "Innen schaut es verheerend aus"

Mehrere Feuerwehren waren am Samstagmorgen in Megesheim im Einsatz.

Plus In der Gaststätte in Megesheim hat es gebrannt. Viele Fragen sind noch unklar, der Eigentümer hofft aber auf einen bestimmten Termin, an dem geöffnet werden kann.

Eine der beliebtesten Gaststätten des Rieses hat bis auf Weiteres geschlossen: Das Gasthaus Zum Hirsch in Megesheim. Grund dafür ist der immense Schaden nach dem Brand, der am Samstagmorgen, um kurz nach sieben Uhr, gemeldet worden war. Letztlich waren rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz, wie Kreisbrandmeister Anton Meyr vor Ort berichtete. Zunächst kamen die Feuerwehren aus Megesheim und Oettingen, später unterstützten auch die Wehren aus Hainsfarth und Nördlingen mit Atemschutzgeräten. Wie geht es nun weiter?

Stundenlang waren die Wehren im Einsatz, löschten das Feuer. Eine Person wurde von der Feuerwehr unverletzt aus dem angrenzenden Wohnbereich geholt. Laut Polizei liegt der Schaden nach einer ersten Schätzung bei rund 250.000 Euro. Am Samstag hatte zunächst der Kriminaldauerdienst die Ermittlungen übernommen und wird diese an die Kriminalpolizei übergeben. Die Ursache sei derzeit noch unklar, Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung lägen jedoch nicht vor, teilte die Polizei am Sonntag mit.

