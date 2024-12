Anwohner bemerken brennende Hecke: Feuerwehr im Einsatz

Anwohner haben am Samstag, gegen 10 Uhr, in Wemding bemerkt, dass eine Hecke an einem Grundstück in der Adolf-Kolping-Straße brannte. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr aus der Fuchsienstadt hatte den Brand laut Polizeibericht schnell unter Kontrolle und konnte das Feuer löschen. Etwa acht Meter der Hecke wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beträgt rund 4000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter Telefon 0906/706670 in Verbindung zu setzen. (AZ)

