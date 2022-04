Breitenlohe

vor 40 Min.

Junge Rieserin begeistert Tausende auf Social Media mit der Landwirtschaft

Plus Kühe und schwere Maschinen: Eine 22-jährige Rieserin teilt ihre Leidenschaft mit Zehntausenden auf Social Media. Für ihre Zukunft hat sie ehrgeizige Ziele.

Von Verena Mörzl

Auf Tanja Huggenbergers TikTok-Profilbild reicht ihr der Reifen des Traktors beinahe bis zur Schulter. Sie trägt eine Brille mit dünnem, goldenem Rahmen und ihre langen dunklen Haare meistens offen. Ihre Hashtags heißen "Dorfkind", "Newhollandgirl", "Landleben" und "Frauenpower", womit sie sich deutlich von so vielen Social-Media-Akteurinnen abhebt. Und noch etwas ist außergewöhnlich: Wo andere in den sozialen Netzwerken alle Hebel in Bewegung setzen, um nur eine annähernd so große Fangemeinde aufbauen zu wollen, stapelt Tanja Huggenberger tief: "Das war gar nicht geplant", kommentiert sie ihre große Reichweite. Inzwischen verfolgen ihren Weg nicht nur Freunde, Familie und Klassenkameraden, sondern rund 30.000 Menschen auf Instagram und 17.000 auf TikTok. Sie will ein Vorbild für andere Frauen sein und vor allem mit dem Vorurteil aufräumen, Frauen seien nicht geeignet für einen Beruf, in dem es um große, schwere Maschinen geht.

