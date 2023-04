Brünsee

Der Königliche Kurzstiel ist eine Überraschung in Brünsee

Plus Dieser Apfel kann heute noch als Tafelapfel geschmacklich mithalten. Bekannt ist die Sorte bereits seit 1565.

Wo befindet sich die größte Karstquelle Bayerns? Wo liegt das zentralste und wirkungsvollste Kneipp-Tretbecken im Landkreis? Beides ist dort zu finden, wo Wasser konstant bei zwischen circa 8 bis 11 Grad fließt und müden Wanderern entlang der Wörnitz sofort wieder Beine macht, sobald sich diese im Storchengang in ebendiesem Wasser bewegen. Die Rede ist von Brünsee, einem Ort, der laut Kreisheimatpfleger Erich Bäcker selbst in der Nibelungensage eine Rolle spielt.

Nahe des 1228 erstmals urkundlich erwähnten Dorfs gibt es obendrein den „Königlichen Kurzstiel“ – wo sonst noch in Nordschwaben? Seit 1565 ist die Apfelsorte bekannt, die in einem Baumverzeichnis von Herzog Friedrich I. in Stuttgart aufgeführt wird – dort als „Carpudenduapfel“. „Court Pendu“, „Kurzstieler“, „Rinkenapfel“, „Ringapfel“, ja sogar „Käsapfel“ sind weitere Namen für den erlesenen Fund in Brünsee, dessen Früchte gut schmecken. Wenngleich die ursprüngliche Herkunft unklar ist, so hat jener Herzog doch einen Volltreffer gelandet. Denn die Liste der Vorzüge lässt einen fragen, wieso die wirklich historische Sorte nicht bekannter ist.

