Mitgliederversammlung des SV Edelweiß-Bühl

Der SV Edelweiß-Bühl lud kürzlich zu seiner jährlichen Mitgliederversammlung ins Schützenheim nach Bühl. Nach der Begrüßung durch den 1. Schützenmeister Harald Herbst folgte ein kurzes Grußwort des neuen Gauschützenmeisters Artur Nistler sowie des 1. Bürgermeisters der Gemeinde Bibertal Roman Gepperth. Beide lobten in Ihren Ansprachen das sportliche und gesellschaftliche Engagement der Vereinsmitglieder. In seinem Rechenschaftsbericht lies der 1. Schützenmeister die Ereignisse des Sportjahres 2024 revuepassieren. Besonders stolz zeigte sich Herbst über die Durchführung des 43.100 Schuss Turnieres das wieder 451 Teilnehmer ins Bibertal zog und mit der Siegerehrung Ende März endete. Des Weiteren sprach Herbst über den Neubau der Sanitäranlagen, welche nach viermonatiger Bauzeit Anfang Juli fertiggestellt werden konnten. Auch die anderen sportlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen des Vereins wurden von Herbst gewürdigt. In seinem Sportbericht zeigte sich der 1. Sportwart Matthias Schönemann begeistert über die guten sportlichen Leistungen der Mitglieder so glänzten die Bibertaler Schützen nicht nur auf den Wettbewerben auf Gau- und Bezirksebene, sondern bewiesen ihr Können mit Erfolg auf der Deutschen und Bayrischen Meisterschaft. Nach dem Bericht des Schatzmeisters Steffen Claus erfolgten die Ehrungen für langjährige Treue zum Verein. Nun schritt man nun zur Neuwahl des Vorstands und des Vereinsausschusses, wobei es zu keinen Überraschungen kam. Alle vorgeschlagenen Vereinsmitglieder erhielten das Vertrauen der Versammlung und wurden für eine zweijährige Amtszeit gewählt. Mit den Tagesordnungspunkt Verschiedenes, zu dem keine Anträge eingingen, endete die Mitgliederversammlung mit geselligem Beisammensein.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.