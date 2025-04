Siegerehrung des 100 Schuss Turniers des SV Edelweiß Bühl

Mit der Siegerehrung beendete der Schützenverein Edelweiß-Bühl das diesjährige 100 Schuss Turnier. Der traditionelle Schießmarathon fand heuer zum 43. mal statt und ist somit einer der ältesten Wettkämpfe dieser Art. Vom 7. bis 16. März 25 traten insgesamt 451 Schützinnen und Schützen aus dem gesamten Süddeutschen Raum an, um sich der Herausforderung des Turniers zu stellen. Geschossen wurde der Wettbewerb wie immer mit Luftgewehr und Luftpistole. In seiner Begrüßung würdigte Harald Herbst, 1.Schützenmeister nicht nur die zahlreiche Beteiligung, sondern auch das hohe sportliche Niveau der Schützinnen und Schützen. Besonders erfreut zeigte sich Herbst auch vom positiven Feedback der Teilnehmer zur organisatorischen Neuausrichtung des Turnieres wie dem Start in Blöcken und der Umstellung von Pokal- zu Geldpreisen. Ein herzliches Dankeschön richtete er an das Orga-Team um Werner Vorreiter Daniel Götz und Mario Wirth sowie den vielen Helfern, die das Gelingen des Schießmarathons ermöglichten. Zum Abschluss freute er sich auf ein zahlreiches Wiedersehen im Nächsten Jahr. Nun schritt Werner Vorreiter 2. Schützenmeister zur Preisverteilung. Hier die Wichtigsten Ergebnisse im Überblick. Die kompletten Ergebnislisten finden Sie unter www.edelweiss-buehl.de Blatt´l LG: 1. Angelina Herman; SG Kirchheim Treck Blatt´l LG-Auflage: 1. Jürgen Ingo Boehm; SV Stadtbergen Einzelwertung LG: 1. Florian Ferner; Bürgerliche SG Offingen Mannschaft LG-Jugend: 1. SV Oberreute mit Miriam Seywald, Amelie Flatz, Hanna Dorner, Nadine Schneider Mannschaft LG: 1. SGI Engstingen mit Annabelle Lotter, Emily Klinz, Manfred Glänzer, Diana Eyb, Florian Schick, Markus Heusel

Ergebnisse Preise Blatt`l LP: 1. Markus Bartl; Vereinigte SG Ichenhausen Blatt`l LP-Auflage: 1. Heinrich Völlmar; SV Edelweiß Bühl Einzelwertung LP: 1. Alexander Kindig; Königlich Priviligierte SG Burgau

